Певица Margo высказалась о скандале с Дмитриенко

Певица Margo (Маргарита Овсянникова) высказалась о скандале вокруг коллеги Вани Дмитриенко. Как сообщает «КП», она отметила, что артистам следует быть осторожнее в высказываниях.

Ранее в Сети завирусилось видео с концерта Дмитриенко. На кадрах запечатлены зрительницы, предположительно, старше 30 лет, которые танцевали в зале с поднятыми руками. Исполнитель заметил их и похвалил за танец, при этом назвав их «пенсионным фондом». Эти слова вызвали негодование в социальных сетях.

«Очень мало людей, которые не обижаются. Мне кажется, большая часть склонна к тому, чтобы обидеться на какие-то высказывания, поэтому, наверное, нужно быть аккуратнее. Наверное, Ваня знает, что у него много аудитории и не особо переживает», — заявила Овсянникова.

«Включите головы»: Анна Пересильд ответила не верящим в ее роман с Дмитриенко

Margo добавила, что сама давно научилась равнодушно относиться к критике. На вопрос о том, как обидчики могут получить у нее прощение, артистка пошутила, что они могут купить ей «большой дом».