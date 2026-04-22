«Это не игрушка!»: Филиппа Киркорова обвинили в живодерстве

Филипп Киркоров шокировал своих фанатов неуместной выходной. Певец вышел в свет с домашним питомцем. Это сочли жестокостью по отношению к животному.

Филипп Киркоров навлек на себя гнев общественности. На вчерашнем мероприятии король российской эстрады появился вместе с младшим «сыном» — домашним песиком. Артист держал питомца в руке и расхаживал с ним по красной дорожке под прицелами фотокамер.

Кадры с вечера Филипп Бедросович опубликовал у себя в социальной сети. Видео ужаснуло фолловеров певца. По их словам, Киркоров не имел права брать с собой животное и подвергать его колоссальному стрессу, ведь публика и вспышки фотокамер могли его напугать.

«Зачем его таскать с собой? Ему же некомфортно», «Возьмите его поудобнее, Филипп, это же не игрушка», «Он делает больно, не подозревая об этом. Собак так не держат», «Чем бы дитя ни тешилось! Киркоров, взрослей уже», «Бедный испуганный ребенок!», «Зачем животное мучить, таскать малыша? Он маленький, ему покушать и спать надо», — написали ужаснувшиеся фолловеры. Они пришли к печальному выводу, что для артиста его питомец — не более чем аксессуар.

К слову, щенка зовут Леонардо, он принадлежит к породе мальтипу. Певец признается, что не может уснуть без своего «младшенького».

