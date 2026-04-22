Певца Александра Градского могут эксгумировать

Александр Градский скончался 26 ноября 2021 года. Ему было 72 года. Народный артист России работал до самой смерти и оставил после себя многомиллионное наследство. Но это только рассорило близких певцу людей. Уже несколько лет в судах делят деньги, квартиры, антиквариат и люксовые автомобили две семьи Градского.

Марина Коташенко, которая была моложе артиста на 32 года, родила Градскому двоих сыновей. Сейчас Александру 11 лет, а Ивану — семь лет. С предыдущей женой Ольгой музыкант прожил 21 год, в этом браке появились сын Даниил и дочь Мария. Им уже за 40.

Недавно Ольга и старшие дети Градского выиграли во втором кассационном суде важный процесс в серии споров по разделу наследства. Но даже получив 70% наследства, предыдущая семья артиста не намерена прекращать суды.

Дело в том, что хоть Градский и прожил с Коташенко 18 лет, официально они оформили отношения лишь за месяц до смерти артиста. Теперь старшие дети музыканта сомневаются в том, что Марина родила младшего сына от мужа. Ходят слухи, что тело Александра Градского могут эксгумировать.

Адвокат Игорь Баранов прокомментировал эту информацию. "Эксгумация - это не основной, а крайний способ получения биологического материала. К ней прибегают только в том случае, если отсутствуют иные источники ДНК. Закон и судебная практика исходят из принципа минимального вмешательства, поэтому в первую очередь рассматриваются альтернативные варианты", - объяснил эксперт.

По его словам, речь идет о прижизненном биоматериале, если они сохранились в медицинских учреждениях. Кроме того, подходят и личные вещи покойного, которые могут содержать его ДНК, например, зубная щетка.

"Решение о проведении эксгумации принимается исключительно судом и только при доказанной невозможности получить генетический материал иными способами", - сообщил адвокат "КП".

