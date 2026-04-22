Народный артист России Филипп Киркоров представил публике нового питомца — щенка по кличке Леонардо. Он появился с ним на гала-ужине премии «Движение» от МУЗ-ТВ, передает «Пятый канал».

По его словам, у него установилась с ним особая связь. Певец признался, что не может уснуть без Леонардо, который обычно спит рядом с хозяином.

Щенок породы мальтипу (смесь мальтийской болонки и пуделя) появился у Киркорова в конце марта 2026 года, он купил его за 1 млн рублей. О нем певец рассказал в посте на странице в социальной сети. Киркоров также опубликовал фотографию с питомцем и заявил о новом члене семьи.

В конце марта Филипп Киркоров выставил на продажу недвижимость за 240 миллионов рублей. Речь идет об элитной четырехкомнатной квартире Киркорова в центре Москвы. Площадь жилья составляет 210 кв. м.

В феврале Telegram-канал SHOT заявил, что Киркоров якобы не вносит платежи за свои элитные объекты в центре столицы с 2025 года. Утверждалось, что всего он владеет восемью квартирами в Москве. В Филипповском переулке, рядом с Арбатом, находятся три объекта недвижимости артиста стоимостью 1,15 миллиарда рублей: пентхаус площадью 537 кв. м за 650 млн рублей, две смежные квартиры на первом этаже (209 и 190 кв. м.), каждая по 480 млн рублей, — и два машино-места по 20 млн рублей. За эти квартиры Киркоров задолжал 456 тыс. рублей.

Директор Филиппа Киркорова Екатерина Успенская опровергла сообщения о якобы имеющемся полумиллионном долге артиста за коммуналку во всех его квартирах в Москве.