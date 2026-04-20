В Госдуме дали неожиданный совет Лепсу

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина посоветовала певцу Григорию Лепсу жениться. Его слова передает Национальная служба новостей (НСН).

По мнению парламентария, мужчине, который хочет завести семью, следует жениться, а не брать детей из приюта.

«Если следовать букве закона, органы опеки редко разрешают одиноким мужчинам становиться приемными отцами. Женщины могут стать приемными матерями, а с мужчинами это не прокатывает — не помогут даже деньги. Пусть женится», — заявила Останина.

Депутат также подчеркнула, что в вопросах усыновления важно действовать обдуманно, чтобы ребенка не возвращали в детдом. Согласно данным Останиной, в стране порядка 30 тысяч детей возвращаются в приюты.

У Лепса обнаружили серьезные проблемы со здоровьем

Ранее у народного артиста России Григория Лепса нашли инфекцию дыхательных путей с осложнением на бронхи. Сообщается, что лечение продлится до шести месяцев.