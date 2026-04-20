Лепс решил заняться спортом

Певец Григорий Лепс неожиданно решил заняться спортом. Как сообщает Starhit, артист рассказал, что отказался от алкоголя и готовится пройти дистанцию в 65 километров в свой 65-летний юбилей в 2027 году.

Напомним, что с давних пор у знаменитости есть традиция приурочивать подобные испытания к своему дню рождения. В 2024 году Лепс установил личный рекорд, пройдя пешком 62 километра в честь своего 62-летия. В следующем году артист хочет побить рекорд.

«К сожалению, мало кто в это верит. За мной всегда едет машина с лекарствами, с водой — мало ли что. Так что это довольно сложно, и к этому нужно готовиться. К сожалению, к 62 километрам я не был готов. На это понадобилось чуть больше времени, чем я рассчитывал, и потом три дня — сплошной ад, потому что молочная кислота, которая скопилась в ногах», — рассказал певец.

Артист также заявил, что уже несколько месяцев не пьет — этого потребовало состояние здоровья. Он отметил, что прекратил «загулы» с Рождества. Сейчас Лепс «занимается собой, своим телом, музыкой», что занимает у него много времени.