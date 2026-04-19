Раскрыта причина русофобии Меладзе

Певец Валерий Меладзе критикует правительство России, россиян по личным мотивам, предположил в беседе с News.ru режиссер-документалист Юрий Кот.

По его мнению, Валерий уверен в том, что Москва, начав СВО, разрушила его образ жизни, нарушила планы.

«Валера Меладзе остается русофобом, костерит власть нашу — ему кажется, что именно она помешала ему жить той жизнью, к которой он привык — вседозволенности, сумасшедших денег, славы безраздельной», — уточнил Кот.

Старший брат Валерия Константин «немного сдержаннее» себя ведет в связи с тем, что поумнее младшего, отметил писатель.

Ранее сообщалось, что Меладзе, после скандала с проукраинской речевкой, предпринял ряд попыток отбелить свое имя, с тем, чтобы вернуться в Россию.

Вместе с тем, перед турне по российским городам, он отправился на фестиваль «кормилицы СССР», певицы Лаймы Вайкуле, где сделал фотографии со многими известными иноагентами.