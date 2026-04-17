Деревянко пошутил про секс с женой

Актер Павел Деревянко пошутил о своей сексуальной жизни с супругой Зоей Фуць. Забавный диалог произошел на открытии Московского международного кинофестиваля, где работал корреспондент 5-tv.ru.

Артист пошутил, что в отношениях с женой он жуткий деспот. На вопрос о том, что практикуют молодожены по ночам, пара ответила, что предпочитают репетировать технику речи и отрабатывать разнообразные дыхательные практики.

«По ночам особенно, да. Дыхательные практики делаем», — сообщили Павел и Зоя.

Ранее актер Павел Деревянко, который вступил в брак в прошлом году, признался, что хотел бы третьего ребенка. Отвечая на вопросы журналистов, артист высказался о том, мечтает ли в третий раз ощутить радость отцовства.