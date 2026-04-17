Звезде «Аншлага» вызвали скорую

Известной российской пародистке, звезде юмористической программы «Аншлаг» Елене Воробей вызвали скорую на съемочную площадку. Об этом сообщает «112» в Telegram.

Отмечается, что Воробей стало плохо во время съемок в Москве. По предварительным данным, у артистки повысилось давление из-за эмоционального перенапряжения.

Прибывшие на место медики оказали ей необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что Воробей обратилась в полицию из-за мошенников. Она заявила, что злоумышленники взломали ее аккаунты на видеохостинге YouTube и в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).