Бьянка показала нового возлюбленного

Певица Бьянка (Татьяна Липницкая – настоящее имя) в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила о новом романе.

Бьянка опубликовала снимок в объятиях с мужчиной. Она не раскрыла личность возлюбленного.

«Мой», — подписала публикацию артистка.

В апреле Липницкая рассказала, что не ходит на свидание с зумерами. Артистка призналась, что не видела мужчин этого поколения, от которых «бы пахло мужчиной».

Бьянка отметила, что очень положительно относится к зумерам, отметив, что часто с ними работает. По словам певицы, ее молодые коллеги милые, классные и очень ответственные, если найти к ним подход. Однако для любви они не подходят певице.

В том же месяце Липницкая заявила, что ей нравятся мужчины, которые в меру ухаживают за собой. Певица также не против, если представитель противоположного пола ходит в салон красоты за маникюром. Однако она считает перебором, если мужчина делает себе филлеры. Музыкантка особенно не понимает, если на такие процедуры идет не артист.