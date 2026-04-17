Звезду «Друзей» госпитализировали

Американская актриса, звезда сериалов «Друзья» и «Женаты... с детьми» Кристина Эпплгейт попала в больницу на фоне борьбы с рассеянным склерозом. Об этом пишет издание TMZ.

По данным источника, артистке потребовалась госпитализация в Лос-Анджелесе. Конкретные причины не уточняются.

Представитель Эпплгейт отказался комментировать состояние актрисы.

«У нее сложный анамнез различных заболеваний, о которых она откровенно рассказывала», — добавил он.

В августе 2025 года сообщалось, что Эпплгейт госпитализировали с почечной инфекцией. Актриса почувствовала себя плохо, но не сразу обратилась к врачу. Спустя некоторое время она проснулась с сильной болью в правом боку, подумав, что это аппендицит.