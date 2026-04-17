Джиган попал в больницу из-за развода

Рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, известный под псевдонимом Джиган, попал в больницу на фоне развода с блогершей Оксаной Самойловой. Об этом заявила актриса Анна Калашникова в беседе с Voice.

Отвечая на вопросы журналистов о том, считает ли она развод Джигана пиар-ходом, Калашникова сообщила, что из достоверных источников ей известно о госпитализации музыканта. По ее словам, рэпер неделю лежал под капельницами.

«Я сейчас раскрываю очень глубокие тайны. На самом деле их развод — это правда», — поделилась актриса.

Калашникова добавила, что ей нравилась пара Джигана и Самойловой, поэтому она расспрашивала общих друзей в надежде на опровержение их расставания.

«У меня все рухнуло. Первый раз такое было, когда Брэд Питт и Анджелина Джоли развелись, и сейчас», — призналась она.

1 апреля сообщалось, что суд расторг брак Джигана и Самойловой. Бывшие супруги заключили мировое соглашение, согласно которому рэпер получит особняк в Подмосковье и квартиру, а блогерша — две квартиры. Кроме того, Устименко обязан возместить бывшей жене часть стоимости особняка.

Самойлова и Джиган состояли в отношениях с 2010 года. Они поженились в 2012 году. У пары есть четверо детей — дочери Ариела, Лея, Майя и сын Давид.