Россияне «атаковали» Джейсона Стейтема в Сети

Россияне снова «атаковали» британского актера Джейсона Стейтема «пацанскими» цитатами. Об этом сообщает Super.ru.

Артист опубликовал фото с сыном из отпуска. На одном снимке он отдыхает в воде по грудь, а на другом — обнимается с наследником и смотрит на небо.

«Когда я прыгаю в бассейн, то бассейн задерживает дыхание», «Когда я смотрю на солнце, оно щурится», «И это не я теку по воде, это вода по мне течет», «Если есть на свете рай — это Краснодарский край», — писали россияне, приписывая эти цитаты Стейтему.

Напомним, что 58-летний артист с 2010 года встречается с моделью Роузи Хантингтон-Уайтли. Они воспитывают сына и дочь. Пара объявила о помолвке еще в 2016 году, однако до сих пор не сыграла свадьбу.