Долина назвала свой райдер скромным

Народная артистка России Лариса Долина призналась, что в ее райдер входят вода и кофе.

Об этом она рассказала ТАСС.

«У меня очень простой райдер. Настолько простой, что проще не бывает. Скромный», — поделилась певица.

В райдере артистки обозначены вода и кофе в капсулах. По словам Долиной, в ее гримерке всегда должна быть «небольшая кофе-машина».

«Я пью эспрессо», — уточнила она.

Исполнительница добавила, что отказалась от фруктов, поскольку ей их нельзя.

Ранее Долина рассказала, что больше не хочет выходить замуж. Певица объяснила, что ей комфортно находиться одной и не тяготиться домашними обязанностями. При этом она пожелала всем любви, так как без нее невозможно существовать.