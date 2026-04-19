Шесть необычных увлечений мировых актеров

Обычно мы смотрим на звезд через призму их ролей. Но за пределами сцены и камер у многих из них есть интересные навыки и увлечения. Иногда это хобби, иногда — полноценные альтернативные карьеры. «Рамблер» расскажет, какими неожиданными умениями обладают известные актеры.

Анджелина Джоли

Интерес актрисы к холодному оружию сформировался задолго до ее ролей в боевиках. Она коллекционирует ножи и с юности обучалась базовым навыкам обращения с ними. Анджелина Джоли не раз демонстрировала эти навыки в интервью и телевизионных программах, подчеркивая, что это для нее способ контроля и концентрации.

Стив Мартин

Он известен как актер и комик, однако его связь с музыкой гораздо глубже, чем обычное хобби. Стив Мартин начал играть на банджо еще в подростковом возрасте и продолжал развивать этот навык параллельно с актерской карьерой. Со временем музыка перестала быть просто увлечением занятием: Мартин начал выступать с концертами, записывать альбомы и сотрудничать с профессиональными музыкантами. В итоге он получил премию «Грэмми» за свои музыкальные заслуги.

Сьюзан Сарандон

Американская актриса много лет увлекается настольным теннисом. При этом она придумала, как сделать так, чтобы хобби стало приносить деньги. Сьюзан Сарандон стала соосновательницей сети клубов SPiN, популяризируя игру по всей стране. Об этом сообщалось в издании BuzzFeed. Кстати, свои навыки она однажды продемонстрировала в комедийной киноленте «‎Мое лето пинг-понга», где сыграла подросткового тренера.

Том Хэнкс

Звезда «‎Фореста Гампа» известна своей коллекцией печатных машинок. Он собирает их на протяжении нескольких десятилетий — по разным оценкам, в его коллекции более 300 экземпляров. Кроме того, Том Хэнкс регулярно использует машинки в повседневной жизни, печатает на них письма и тексты. Актер даже выпустил сборник рассказов, где часть текстов была написана именно таким способом. А в 2025 году, по данным The Guardian, Хэнкс предоставил некоторые экземпляры из своей коллекции для известной выставки в Нью-Йорке.

Марго Робби

Она известна по крупным ролям в кино, однако в какой-то момент у нее появилось довольно специфическое увлечение — татуировки. По ее собственным словам, она сделала десятки тату своим друзьям и коллегам. Все началось с подаренного тату-набора. В итоге Марго Робби набивала рисунки прямо на съемках, например, звездам «Отряда самоубийц». Однако со временем это увлечение пришлось свернуть: после неудачного случая на свадьбе актриса решила больше не заниматься татуировками.

Меган Маркл

До того как стать известной актрисой и частью британской королевской семьи, Меган Маркл зарабатывала каллиграфией. Она оформляла приглашения на свадьбы и частные мероприятия, сотрудничала с брендами и выполняла коммерческие заказы. Этот навык позволял ей получать стабильный доход в период, когда актерская карьера еще не была устойчивой.

