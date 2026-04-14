Эльдар Джарахов потерял 30 миллионов рублей

Оформленная на популярного блогера Эльдара Джарахова компания «Кликклак Медиа» вместо прибыли принесла в 2025 году 30 миллионов рублей убытка. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Канал напомнил, что история «КликКлака» началась еще в 2013 году, когда Эльдар Джарахов и Александр Смирнов «сошлись с другими инфлюенсерами». Они организовали не просто канал, а «испытательный полигон для всего, что стали копировать другие», в итоге из хаоса выросла полноценная медиа-тусовка.

«ООО «Кликклак Медиа» зарегистрировали только в апреле 2024 года в Москве. Единственный владелец компании — Эльдар Джарахов. В 2024 году выручка составила 272,3 миллиона рублей», — отмечает издание.

Однако в 2025 году выручка составила всего 48,4 миллиона рублей, а чистая прибыль сменилась на убыток в 30 миллионов рублей. При этом у компании нет ни арбитражей, ни исполнительных производств, ни налоговых долгов.

