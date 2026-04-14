Раймонд Паулс попал в больницу

Композитор Раймонд Паулс сообщил в беседе с РИА Новости, что находится в больнице. 90-летний маэстро не уточнил диагноз, но подтвердил проблемы со здоровьем.

В 2024 году латвийские медиа сообщали, что Паулс может прекратить свою деятельность из-за проблем со зрением. После хирургического вмешательства он отказался от очков, однако сталкивался с трудностями при работе с нотной записью.

14 апреля 2026 года стало известно, что композитора госпитализировали. Этой информацией он поделился с агентством.

«Я сейчас в больнице, проблемы со здоровьем», — подчеркнул Паулс.

Раймонд Паулс создал множество известных композиций для российских знаменитостей. В числе звезд, которые сотрудничали с ним, — Алла Пугачева, Валерий Леонтьев и Лайма Вайкуле. За свои достижения Паулс получил звание народного артиста СССР. В период с конца 80-х до начала 90-х он также занимал должность министра культуры Латвии.