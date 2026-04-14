Анастасия Имамова рассказала о тяжелом разводе

Актриса Анастасия Имамова рассказала, как она пережила развод и смогла сбросить лишний вес. Как сообщает Starhit, артистка дала интервью после завершения съемок в новом сезоне сериала «Олдскул».

В последнее время Имамова сильно похудела. По ее словам, она очень хотела сбросить лишний вес, а решение всерьез заняться этим вопросом она приняла в момент четкого понимания, что ей «нужно что-то менять».

«Во-первых, мне безумно хотелось новых образов. Роли, которые мне предлагали, были прекрасны, но я чувствовала, что могу больше, могу быть разной. Во-вторых, честно говоря, в предыдущем весе я себя дискомфортно чувствовала. Я его скрывала, и это, конечно, давало мне какую-то актерскую характеристику, но как женщине, как человеку — это жутко мешало», — призналась она.

Актриса заходила с разных сторон. Сперва она прибегала к диетам с соками, а позднее легла на детокс с чисткой организма. Кроме того, она устраивала дни голодания. При этом Имамова замечает, что во время активного похудения она консультировалась с врачами и сдавала анализы. Позднее она также избавилась от сахара и почти исключила углеводы.

При этом артистка заметила, что изменение внешности стало заметно не только для зрителей, но и для режиссеров. В результате ей стали предлагать героинь «с крутой судьбой», а вместе с внешностью появилась «наглая уверенность».

Артистка также рассказала о своем разводе с супругом, имя которого она предпочитает не раскрывать. Имамова призналась, что это была «тяжелая история» — знаменитости пришлось пойти к психологу. Спасалась актриса с помощью работы и яхтинга. Вместе с друзьями она строили реплику ботика Петра I в Соловках.

«Это ежегодные поездки, встреча с близкими, это такие талантливые люди из самых разных сфер, что общение с ними дает мне колоссальную радость и стабилизирует. А еще, когда ушла моя бабушка, я начала вести свои курсы по импровизации, создала четыре ступени. И это тоже вытянуло меня на поверхность. Работа, Соловки и люди рядом — вот мой рецепт», — заявила Имамова.

Актриса также отметила, что у нее с супругом была история «на две страны» — муж жил в Америке и летал в Россию, а Имамовой приходилось летать в Штаты. Это подарило паре «потрясающие моменты», однако брак сохранить не удалось.