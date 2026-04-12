Умер актер из киновселенной Бэтмена

Британский актер Джон Нолан скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщила его семья, передает The Herald.

Артист известен по ролям в фильмах своего племянника, режиссера Кристофера Нолана: «Бэтмен: начало», «Тёмный рыцарь: возрождение легенды» и «Дюнкерк». Он также приходится дядей продюсеру Джонатану Нолану.

В кино актер дебютировал в 1965 году. Последней работой с его участием стал телесериал «Дюна: пророчество».

