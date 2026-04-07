Серябкина о примирении с Темниковой: «Не было импульсов»

Певица Ольга Серябкина высказалась о возможном примирении с экс-коллегой по группе Serebro Еленой Темниковой. Артистку цитирует kp.ru.

По словам Серябкиной, за годы конфликта ни у одной из них не было желания наладить диалог.

«В мою сторону тоже не было никаких импульсов. Если бы они были, если бы, например, Лена мне позвонила и сказала: «Давай поговорим», я бы никогда не отказала», — заверила она.

Ольга Серябкина была автором многих песен группы Serebro, в числе которых популярные треки «Мама Люба», Mimimi, «Мало тебя» и «Я тебя не отдам». В 2018 году певица покинула коллектив, а в 2019-м выпустила сольный альбом «Косатка в небе».

Недавно певица рассказала, как изменилась ее жизнь с появлением сына. По словам артистки, Лука растет очень любознательным и активным мальчиком и много чем интересуется.