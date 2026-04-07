Сын Куклачева о борьбе дрессировщика с аферистами: «Получается перевоспитать»

Сын дрессировщика кошек Юрия Куклачева Дмитрий рассказал о борьбе отца с аферистами. Управляющего Театром кошек Куклачева цитирует kp.ru.

По словам Дмитрия Куклачева, его отец не бросает трубку, а общается с телефонными мошенниками.

«Он их моментально раскусывает и очень по-доброму пытается переубедить больше так не делать, не обманывать людей. И, вы знаете, иногда у него получается их «перевоспитать», — улыбнулся режиссер.

В декабре 2024 года Куклачев признался, что кошки вернули его к жизни после перенесенного инфаркта. Дрессировщик вспомнил, как питомцы побежали к нему тереться и обнимать, как только тот пришел из больницы.

В апреле 2025 года Юрий Куклачев перенес обширный инфаркт после юбилейного выступления. Сейчас он регулярно навещает театр, управлением которого занимается сын дрессировщика.