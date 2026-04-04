Ивлева и ее муж распродают недвижимость

Блогер Настя Ивлеева и её муж Филипп Бегак распродают недвижимость из-за проблем в бизнесе. Продана двухкомнатная квартира под Петербургом, на очереди большой двухэтажный дом в Новой Москве, пишет телеграм-канал Mash.

По данным канала, в феврале Ивлеева продала родительское жилье — двухкомнатную 44-метровую квартиру во Всеволожском районе Ленобласти. Ее купили менее чем за 5 млн рублей.

Муж Ивлевой, Филипп Бегак, также пытается продать дом в ДСК «Советский писатель» (Новая Москва).

Бегак выставил жилье на продажу прошлым летом. Двухэтажный дом в 420 м² включает четыре спальни, три ванные, гараж для двух машин и участок 12,5 соток.

Филипп просил 68 млн рублей, но покупателей так и не нашлось. На днях владелец уменьшил сумму на 4 млн рублей.

Деньги нужны семье на фоне проблем с бизнесом. Чистая прибыль компании Бегака «СК Фронтон» упала на 92% — с 15,2 до 1,2 млн рублей. Также супруги рассказывали, что их ферма «Чегеря» почти не приносит прибыли.