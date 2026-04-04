Интервью Дудя вызвало скандал в Молдавии

Интервью российского журналиста Юрия Дудя* (признан в России иноагентом) с лидером воюющего на стороне Украины «Русского добровольческого корпуса»** (РДК, запрещенная в России террористическая организация) Денисом Капустиным*** (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) вызвало скандал в Молдавии. Об этом пишет портал NewsMaker.

Лидер Национальной молдавской партии (PNM) Драгош Галбур напомнил, что беседа проходила в центре Mediacor на территории Государственного университета Молдовы (USM).

«То, что Дудь снял на территории USM интервью с Капустиным — человеком с неонацистской идеологией, которому запрещен въезд в ЕС, — вызывает серьезные вопросы. Присутствие такого человека в государственном учебном заведении Молдовы само по себе проблема», — отметил политик. Он потребовал объяснений от Mediacor и USM.

Позднее в Mediacor заявили, что центр предоставляет площадку для съемок, не вмешивается в содержание материалов и не несет ответственности за результат. В свою очередь, Министерство образования республики сообщило, что «серьезно относится к любой информации о присутствии в учебных заведениях людей, связанных с экстремистскими идеями или поступками, противоречащими основным ценностям прав человека и образования». В ведомстве запросили разъяснения, при каких обстоятельствах человек попал на территорию университета, соблюдали ли внутренние правила, оценивали ли риски.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин отреагировал на интервью Капустина Дудю. Он поручил Главному следственному управлению ведомства дать правовую оценку действиям блогера. По мнению следствия, в интервью содержатся «положительные оценки человеконенавистническим идеологиям, имеются признаки популяризации насильственных действий в отношении людей по национальному признаку».

