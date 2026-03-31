Денис Матросов сообщил о рождении дочери. Супруга актёра Оксана подарила ему девочку ростом 53 сантиметра и весом 3 686 граммов. Новорождённую назвали Машей. Многодетный папа присутствовал на родах «от первой до последней секунды» и даже сам перерезал пуповину.

© Super.ru

«В нашей суровой мужской команде Матросовых наконец‑то появилась маленькая принцесса! Ура! Знакомьтесь — Маша, Мария, Маруся, Маняшка!» — написал Матросов в личном блоге.

Девочка стала для актёра пятым ребёнком. От Людмилы Татаровой у него есть близнецы — сейчас им по 26 лет. Третьего сына Ивана родила Мария Куликова, четвёртого, Фёдора, — экс‑супруга Ольга Матросова.

Осенью 2024 года Матросов женился на предпринимательнице Оксане Рудич‑Каструбиной. По словам артиста, именно в этих отношениях он наконец обрёл долгожданное счастье.