Глюкоза отсудила у музыкального лейбла Illuminati более 340 тысяч рублей

$81.393.44

Певица Глюкоза выиграла суд против лейбла Illuminati

Певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) выиграла суд против лейбла Illuminati. Теперь компания должна выплатить артистке 340 тысяч рублей. Об этом сообщил kp.ru со ссылкой на сервис проверки контрагентов Rusprofile.

Иск Глюкозы удовлетворил Арбитражный суд Москвы. Дело было рассмотрено в упрощенном порядке, поэтому какие-либо подробности в открытой картотеке арбитражных дел не указаны.

Уточняется, что долг возник по договору, который певица и лейбл заключили в августе 2022 года. Помимо этого, компании также придется выплатить Глюкозе компенсацию госпошлины в размере 22 025 рублей.

В настоящее время Illuminati сотрудничает с такими музыкантами, как Bandura, Nick Rosenberg, Папион и другими. В 2025 году выручка компании составила 33 миллиона рублей, однако компания также зафиксировала убыток в 31 миллион рублей.

В январе у супруга Глюкозы Александра Чистякова обнаружили многомиллионные долги. «Газета.Ru» изучила данные сервиса «Прозрачный бизнес» и выяснила, что ФНС пытается взыскать более 40 миллионов рублей с компаний, учредителем которых является муж певицы.