Пропала дочь Любови Успенской

В 2018 году единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина пережила страшное падение с велосипеда. У наследницы певицы была сломана челюсть, она лишилась зубов. Плаксина перенесла несколько операций.

А спустя короткое время выяснилось, что у Татьяны серьезные проблемы с запрещенными веществами. В какой-то момент она даже сбежала из России в США. Кроме того, Плаксина вылила на мать ушат помоев. Но Успенская не отказалась от наследницы. Ей пришлось приложить немало усилий, чтобы не только вернуть дочь, но и отправить ее на лечение.

После реабилитации Татьяна Плаксина стала выступать вместе с матерью. А еще начала активно вести социальные сети.

Однако осенью 2024 года Любовь Успенская выступила с неожиданным заявлением, что Татьяна Плаксина пропала. Правда, буквально через пару дней она нашлась. По какой-то причине та оказалась в Израиле. Что случилось в семье артистки, толком никто не понял. Однако в близком кругу судачили, что Успенской удалось быстро вернуть Плаксину в сознание. Впоследствии певица вписала в свой райдер дочь и теперь на все гастроли берет с собой Татьяну и даже домашнего питомца - маленькую собачку.

После загадочного исчезновения и возвращения дочь певицы снова стала активно вести соцсети. Она часто выкладывала фотографии, видео, даже записывала прямые эфиры, общаясь с многочисленными подписчиками.

Однако теперь они бьют тревогу. Фанаты обратили внимание, что больше месяца Татьяна не выходит на связь на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Последняя публикация там от 2 февраля. На видео Плаксина играет на белом рояле.

"Какое счастье в этот зимний вечер находиться дома и слушать красивую музыку, когда дочка рядом и делает твое хорошее настроение", - написала тогда Любовь Успенская.

Теперь фанаты теряются в догадках, что случилось с Татьяной и куда она пропала. Некоторые поклонники беспокоятся, что Плаксина могла снова сорваться и теперь может находиться в реабилитационном центре, откуда нет доступа в Сеть.