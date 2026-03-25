Народная артистка России Татьяна Васильева попала в ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 24».

Согласно информации издания, инцидент произошел когда Васильева переходила дорогу в районе Таганки. В какой-то момент по ее ноге проехал автомобиль. Водитель с места происшествия скрылся — актриса считает, что он мог попросту не заметить ее.

После ДТП Васильева отправилась в травмпункт — там ей диагностировали растяжение связок и наложили гипс. При этом сама артистка заявила, что отменять спектакли из-за травмы не планирует.

Отметим, что это не первая подобная травма Васильевой — за свою жизнь актриса пережила пять переломов ноги. По ее словам, после пятого перелома она даже перестала пить таблетки для укрепления костей.