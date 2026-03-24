Певица Margo запустила свой бренд одежды

Певица Margo (настоящее имя — Маргарита Овсянникова), известная по хиту «Кукареку», выходит на рынок фэшн-ретейла. Об этом сообщает «Звездач».

Артистка представила личный бренд, специализирующийся на шерстяных и кашемировых кардиганах, которые позиционируются как основа гардероба. Цена одной вещи составляет около 35 тысяч рублей, коллекция рассчитана как на мужчин, так и на женщин. Первая линейка создана под влиянием творчества Казимира Малевича.

Марго Овсянникова впервые привлекла внимание публики в 2017 году, став участницей реалити-шоу «Дом-2» на ТНТ. Еще на кастинге она заявила, что способна составить конкуренцию Ольге Бузовой — самой известной выпускнице проекта. На съемочной площадке Овсянникова часто оказывалась в центре конфликтов, преимущественно с девушками. По ее словам, ежедневный приток подписчиков в соцсетях достигал 40 тысяч человек, что, как она считает, привело к блокировке со стороны тогдашней ведущей Ксении Бородиной. В 2018 году Овсянникова покинула проект.

После ухода с телестройки артистка сконцентрировалась на развитии блога. К 2020 году ее аккаунт в Instagram* (принадлежит компании Meta, которая была признана экстремистской организацией и запрещена в России) набрал более полумиллиона подписчиков. В том же году она заняла пост главного редактора телеканала Fashion TV Russia и получила награду «Лучший фешен-редактор года» на премии Topical Style Awards.

В 2020-м Овсянникова вместе с продюсером Артуром Еремеевым основала креативное агентство The Most Media Group, где заняла должность гендиректора. Офис компании располагался в «Москва-Сити». Согласно данным системы «СПАРК», в 2023 году прибыль агентства составила 26 млн рублей.

* принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России.