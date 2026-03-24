Неизлечимо больная Селин Дион вернется на сцену

Легендарная канадская певица Селин Дион вернется на сцену после длительного перерыва, связанного с состоянием ее здоровья. Об этом пишет Variety.

Как сообщает издание, осенью Дион выступит в Париже на площадке La Defense Arena, рассчитанной на 40 тысяч зрителей. Концерты состоятся в сентябре и октябре. Артистка будет выходить на сцену два раза в неделю.

Выступления Дион во Франции были запланированы на 2020 год в рамках ее мирового турне, однако были отложены из-за пандемии. Затем шоу вновь пришлось перенести из-за проблем со здоровьем певицы.

В 2022 году у Селин Дион диагностировали синдром мышечной скованности, характеризующийся постоянными спазмами, которые сопровождаются сильными болями. Певица назвала это одним из тяжелейших испытаний в жизни, но выразила уверенность в том, что однажды вернется на сцену.