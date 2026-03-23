У Лерчек перестал видеть правый глаз

Возлюбленный Валерии Чекалиной (Лерчек) Луис Сквиччиарини рассказал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что блогерша прошла первую химио- и иммунную терапии.

По словам Сквиччиарини, вся семья молится за ее выздоровление. В скором времени Лерчек начнет второй курс химио- и иммунной терапии. Всего их будет 9.

«Правый глаз пока не видит полностью, но болевой синдром в ноге стал меньше после лучевой терапии. Но она все равно улыбается и не унывает. И благодарит вас за поддержку», — отметил возлюбленный блогерши.

В марте Валерия Чекалина, у которой обнаружили четвертую стадию рака желудка, легла в больницу для прохождения химиотерапии. 16 марта с блогерши сняли домашний арест, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий. При этом ей разрешено ограниченное использование интернета — посещение сайтов клиник, детских садов и московских судов.

Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем Чекалин являются фигурантами уголовного дела о незаконном выводе 250 млн рублей в Объединенные Арабские Эмираты с использованием подложных документов. Своей вины Лерчек не признает.