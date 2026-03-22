Обнародованы доходы Лещенко

Певец Лев Лещенко, как и многие другие артисты, не ограничивается гонорарами за выступления на сцене. Хотя концерты приносят народному артисту неплохой доход. Так, артист заработал за одно выступление на фестивале-конкурсе патриотической песни, который прошел в Москве, согласно данным сайта госзакупок, около 3 миллионов рублей.

Но у Льва Валериановича есть еще и бизнесы, которые приносят прибыль, пишут ura.news.

Один из них — ООО «Домодедовский инженерный центр» работает на рынке более 30 лет. Он владеет 50%-й долей в компании с 2001 года. Выручка компании ООО «Домодедовский инженерный центр», совладельцем которого является народный артист РСФСР Лев Лещенко, в 2025 году составила почти 90 миллионов рублей.

Также певец уже более 20 лет является учредителем лесного бизнеса в Кольчугино. Какое-то время компания прибыль не приносила, позднее работа наладилась.

«Когда начинали 20 лет назад, никакой прибыли не было, первые годы мы только налаживали производство. Было очень трудно, постоянно приходилось на это дело вынимать из собственного кармана», — рассказывал Лещенко ранее.

Лещенко, недавно отметивший 84 летие, признался, что рад вступлению в новый жизненный этап и мечтает о здоровье — о другом желании для себя, говорит он, человек в его возрасте помыслить не может.