Цыганова раскритиковала Долину после ее интервью

Певица Вика Цыганова раскритиковала артистку Ларису Долину после того, как она дала интервью. В своем Telegram-канале она заявила, что считает поведение коллеги «сочетанием лицемерия, высокомерия и благородства напоказ».

Цыганова отметила, что сперва Долина выставила себя жертвой, а после в суде изображала «белую и пушистую овечку», которую хотят лишить жилья.

«Сейчас же, видите ли, ее, "невинную и оскорбленную", хейтеры замучили. И вот теперь эта "великодушная" дама снисходительно прощает "рабов и холопов", которые ей гадости в интернете писали», — заключила Цыганова.

Напомним, что Долина оказалась в центре скандала после продажи своей квартиры в Москве. Она заявила, что действовала под влиянием мошенников, а сделку необходимо аннулировать. Изначально суды встали на ее сторону, не обязав при этом артистку вернуть деньги обратно покупательнице Полине Лурье. В итоге дело дошло до Верховного суда. Рассмотрев его 16 декабря 2025 года, суд вынес решение в пользу Лурье.

Долина заявляла, что стала жертвой тяжелой травли. При этом в недавнем интервью она сказала, что прощает всех, кто желал зла ей и ее семье.