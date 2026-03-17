Садальский припомнил Малышевой некрасивый поступок

Станислав Садальский 10 лет назад вел программу "Таблетка". Но шоу просуществовало недолго и было закрыто по непонятным причинам.

Как рассказывал актер, его программа пользовалась популярностью у зрителей, а сам Станислав прекрасно справлялся с ролью ведущего и получал хорошую зарплату. Но, как считает Садальский, Елена Малышева пришла в ужас от появившегося конкурента и сделала все, чтобы закрыть его шоу.

"Меня сожрала Елена Малышева. У нее же там целый свой медицинский бизнес, и конкурент на канале ей был не нужен. А работал я хорошо и получал хорошо — пять миллионов рублей в месяц. Зрителям нравилось, как я веду, рейтинги были неплохие, поэтому Малышева и обозлилась, подговорила всех, чтобы меня убрали", — признался Стас.

В студию "Таблетки" приходили эксперты и вместе с ведущим "разоблачали" дорогие лекарственные препараты, которые часто выписывают пациентам недобросовестные врачи. Но передачу закрыли через восемь месяцев после запуска.

После этого Садальский затаил обиду на Малышеву. Актер за прошедшие 10 лет не раз в жесткой форме высказывался о деятельности теледоктора.