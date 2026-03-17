Умер актер из фильма «Назад в будущее»

В возрасте 89 лет ушел из жизни американский актер Мэтт Кларк, запомнившийся зрителям по фантастической франшизе «Назад в будущее». Об этом сообщает издание TMZ.

© Лента.ру

Близкие артиста признаются, что Кларк уважал и любил свою работу, но слава его не интересовала. Он считал, что в актерской карьере ему улыбнулась удача.

По словам членов семьи, Кларк скончался в своем доме в Остине, штат Техас. Причиной смерти стали осложнения после операции на спине.

Значимой точкой в его карьере стала роль бармена в фильме «Назад в будущее: Часть III» и телесериале «Грейс под огнем». Кроме того, Кларк снимался в вестернах на большом и малом экранах вместе с культовым Клинтом Иствудом и Джоном Уэйном.

Ранее стало известно, что умер один из старейших актеров МХАТ имени Горького Андрей Голиков.