Mona о брачном контракте: «Обязательная вещь»

Певица Mona (Дарья Кустовская – настоящее имя) в беседе с kp.ru выступила за брачные контракты.

«Не могу сказать, что это нужно «на всякий случай», но вообще это действительно обязательная вещь. Потому что вы несете ответственность за эти отношения, вы выходите в медиаполе вместе, вы наживаете общее добро, и потом нужно как-то действительно делить», — поделилась артистка.

Кустовская считает, что уверенные женщины настаивают на подписании брачного контракта. Артистка добавила, что в своих отношениях стала бы инициатором оформления такого документа.

В марте Mona сообщила в соцсетях о расставании с шоуменом Эльдаром Джараховым. По словам певицы, они разошлись еще в декабре 2025 года после полутора лет отношений. Причин расставания девушка называть не стала. Артистка добавила, что не расстается с экс-возлюбленным врагами.

Кустовская поблагодарила бывшего партнера за тепло, любовь, счастье, уроки и критику и попросила СМИ не задавать лишних вопросов. В следующем посте Mona опровергла подозрения поклонников в том, что расставание могло быть разыграно «ради шоу».