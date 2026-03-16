"Это кранты". Охлобыстин рассказал о проблемах со здоровьем

Актер Иван Охлобыстин был вынужден обратиться к узкому специалисту после того, как ему становилось хуже с каждым днём. После полутора месяцев мучений артист решился все-таки услышать вердикт врача. Эксклюзивные подробности – в материале "МК".

Артист Охлобыстин признался нашему изданию, что столкнулся с заболеванием, которое звучит не страшно, но вызывает мучительные боли. В результате ему пришлось резать палец.

«Это кранты (артист употребил более вульгарное слово – авт.), у меня так болела нога, что я не мог наступать. А у меня было в тот момент четыре картины параллельно, где были к тому же перемешаны графики. Девчонки-костюмерши мне сразу сказали: "Это у тебя вросший ноготь". Я посмотрел в интернете и тут же наткнулся на видео, где показывают, как это все разрезают, ставят какие-то скобки. И я понял, что если пойду на это, завалю все четыре проекта. Мало того, в двух из них я должен был танцевать. Я и так как коряга двигаюсь, а тут должен был ещё и танцевать, - рассказал артист. - В общем, это была катастрофа, холодный пот меня пробивал, когда была репетиция танцев".

В итоге закончив очередной съемочный период, Иван решился все-таки обратиться к специалисту. Правда, ситуация оказалась из серии "палка о двух концах".

"Я везде отснялся и обратился к волшебной женщине по профессии подолог. Она щелкнула какими-то ножницами и решила проблему, а я выяснил, что это вообще распространённая история, хотя сам никогда ранее не слышал, что такое бывает».

А дальше уже поправившийся Охлобыстин пережил в некотором роде эмоциональное потрясение.

