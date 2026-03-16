Долина подала иск на 176 миллионов рублей

Певица Лариса Долина подала иск о возмещении 176 млн рублей к обманувшим ее мошенникам. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале судов общей юрисдикции Московской области.

По данным пресс-службы, иск принял к рассмотрению Балашихинский суд.

«Поступило исковое заявление от представителя Долиной с требованием о взыскании имущественного вреда, причиненного ей преступлением (ч. 4 ст. 159), в размере 176 141 000 рублей с Цырульниковой, Леонтьева, Каменецкого и Основы», — говорится в заявлении.

Ранее они были признаны судом виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере. У певицы, которая являлась потерпевшей по делу, есть право на возмещение ущерба, уточнили в пресс-службе.

Названа причина снижения Долиной цены на выступление

Лариса Долина оказалась в центре скандала после продажи своей квартиры в Москве. Она заявила, что действовала под влиянием мошенников, а сделку необходимо аннулировать. Изначально суды встали на ее сторону, не обязав при этом артистку вернуть деньги обратно покупательнице Полине Лурье. В итоге дело дошло до Верховного суда. Рассмотрев его 16 декабря 2025 года, суд вынес решение в пользу Лурье. Выполняя решение суда, Долина освободила квартиру, передав ее покупательнице.