Кушанашвили высказался о сыне Баскова

Николай Басков в 2006 году стал отцом. Его жена Светлана Шпигель родила мальчика, которому при рождении дали имя Бронислав и фамилию отца. Однако семья распалась, и Шпигель увезла ребенка в Израиль. Бронислава лишили отцовской фамилии, и влиятельные родственники запретили певцу общаться с сыном.

Николай не общался с Брониславом много лет. Но сейчас стало известно, что молодой человек вернулся в Россию. Как пишут 7days, Бронислав был студентом Высшей школы экономики, где учился на ассириолога, изучая арабский и шумерский языки, но хотел перевестись в МГУ.

Попыток наладить общение с отцом он не делал.

Отар Кушанашвили в шоу «Ваша Наташа» сравнил сложную семейную ситуацию Баскова со своей собственной. У нго нет контакта с сыном Федором.

«С Машей Якимовой у меня самые большие проблемы. Вот как у Коли Баскова с сыном. Им не дают видеться, и Коля говорит: «Пусть он сам ко мне придет». Я тоже надеялся на зов крови. Я ни о каких его попытках связаться со мной не слышал», - пожаловался он.

Не сложилась личная жизнь после развода и у Николая Баскова. «Золотой голос» России продолжает оставаться одним из самых завидных холостяков страны, но пока ему не удается найти свою половинку.