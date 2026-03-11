Шура призвал «отвалить» от Пугачевой

Алла Пугачева сама решит, когда ей возвращаться в Россию, заявил певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев). Таким образом он прокомментировал РИА Новости вопрос о возможном возвращении исполнительницы в РФ.

«Она сама решит, когда ей возвращаться. Она не иноагент. Она просто уехала вместе с мужем и детьми. Отвалите от нее», — заявил певец.

Шура также сообщил, что поддерживает общение с Аллой Пугачевой после того, как та покинула Россию.

Шура пошутил о своей шепелявости: «Микрофон весь в слюнях» — видео Super

Ранее исполнитель высказался об отсутствии почетного звания заслуженного артиста. Шура признался, что процедура подачи документов для присвоения звания показалась ему смешной. Кроме того, певец не увидел смысла в его получении, поскольку за это «даже карту "Тройка" не дают».