Людмила Гурченко ушла из жизни в марте 2011 года. Но

история с наследством тянулась до недавнего времени.

Людмила Марковна оставила после себя квартиру в Трехпрудном переулке, еще одну на Ленинградском проспекте и загородную дачу в тихом поселке Глаголево, около 35 км от МКАД.

Согласно последней воле актрисы, все имущество доставалось ее единственной дочери Марии Королевой и пятому мужу Сергею Сенину. Но мирно поделить квадратные метры наследники не смогли, пишет АиФ.

Сенин, чтобы сохранить память о жене, пошел на сделку: он отказался от своей доли в даче и передал ее Марии. Взамен он получил возможность выкупить долю в квартире в Трехпрудном переулке, где организовал музей-мастерскую Гурченко.

Отношения у Марии с матерью всегда были сложными. Девочка много времени провела у бабушки в Харькове. Легендарная актриса не понимала выбор дочери, которая стала медсестрой и, в свою очередь, не хотела принять образ жизни матери. После смерти внука Марка Людмила Марковна и Мария отдалились друг от друга навсегда. В 1998 году 16-летний юноша погиб от передозировки наркотиков.

В ноябре 2017-го Мария Королева скоропостижно скончалась прямо в подъезде собственного дома от сердечного приступа. Ей было всего 58 лет.

После ее смерти ее доля наследства перешла к мужу Александру Королеву и дочери Елене, внучке Гурченко. И тут у них началась война за дачу в Глаголево. Скромный дом в 150 квадратов на 10 сотках.

Суды затянулись на годы. Пока родственники судились, дача пришла в полное запустение. Потом несколько лет домик пытались продать, но сделать это удалось лишь в 2025 году.

По данным СМИ, внучка звезды живет в Москве в условиях, далеких от идеальных. Были даже сюжеты о проверках в ее квартире из-за антисанитарии. Сергей Сенин остался без всего, он арендует этаж частного дома в Подмосковье.

Театр имени Вахтангова имеет в своем репертуаре спектакль «Люся. Признание в любви». Постановка Александра Нестерова создана по книгам Л. М. Гурченко «Аплодисменты» и «Люся, стоп!». Спектакль - не новый, идущий уже много лет с аншлагами.