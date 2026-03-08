Кабо раскрыла секрет стройной фигуры

Ольга Кабо рассказала, как ей удается оставаться в отличной форме. Актрису называют секс-символом российского кино, правда, сама она, по ее словам, к этому званию всегда относилась с долей иронии.

В интервью РИА Новости Ольга ответила на вопросы журналистов. В том числе она призналась, что не сторонница диет, просто предпочитает осознанное питание и разумный образ жизни.

«Для меня куда важнее быть в гармонии с собой, чем соответствовать каким-то ярлыкам. Секретов на самом деле нет — есть система и любовь к себе. Во-первых, дисциплина. Я много лет занимаюсь спортом: это и растяжка, и силовые упражнения, и кардионагрузки. Обязательно слежу за осанкой — это сразу меняет и внешний вид, и внутреннее ощущение себя. Очень люблю плавание и пешие прогулки, — Во-вторых, питание. Я не сторонник жестких диет, но стараюсь питаться осознанно: меньше сахара, больше воды, качественные продукты, режим. Организм всегда благодарит за внимание к нему», — рассказала Кабо.

У Ольги еще один серьезный стимул держать себя в форме — ее семья. У актрисы двое детей: взрослая дочь и сын-подросток. Кабо не раз говорила, что именно дети дают ей энергию, поддерживают и наполняют жизнь смыслом.