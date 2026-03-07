Асмус показала публике своего двойника

Кристина Асмус поддержала блогера и актрису Маш Милаш (Марию Камову) на презентации ее нового трека «Просто так». Девушки заметили, что внешне очень похожи и решили обыграть это сходство. Кристина и Мария сделали совместную фотографию и выложили ее в социальной сети, пишут osnmedia.

Асмус решила подшутить над бывшим мужем и подписала снимки: «Сны Гарика при температуре 40»

© Соцсети

Напомним, что Асмус и Харламов развелись в 2020 году. Точная причина расставания пары так и не была раскрыта.

Харламов и Асмус расстались в 2020 году. Телеведущий признавался подписчикам, что хотел растить Анастасию в полной семье, чтобы девочка не повторила его опыт. И несколько лет это удерживало юмориста от развода, но потом супруги поняли, что им лучше разойтись. Однако Харламов и Асмус не только не прекратили общение, но продолжили жить в одном доме, и только в апреле 2023 года звезда переехала.