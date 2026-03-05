В США задержали Бритни Спирс

Известная американская певица Бритни Спирс, исполнительница хита Toxic, была задержана за вождение в нетрезвом виде в Калифорнии. Об этом пишет портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным портала, Калифорнийский дорожный патруль задержал 42-летнюю артистку в округе Вентура в в 21.30 по местному времени (08.30 мск четверга).

Стражи порядка отпустили певицу примерно в 17.00 мск. Она должна будет появиться в суде 4 мая. После ареста Спирс удалила свои аккаунты в соцсетях.

Напомним, что в октябре 2025 года Бритни уже подозревали в вождении в нетрезвом состоянии.

Вместе с тем, до задержания дело тогда не дошло, а Спирс сообщила, что за рулем машины была не она, а похожая на нее женщина.