Гогена Солнцева изуродовала горе-парикмахерша: «Теперь я лысый»

После долгого отпуска шоумен решил обновить цвет своих волос. Однако вместо стильной прически Гоген получил окровавленную голову в волдырях.

Эпатажный шоумен Гоген Солнцев вернулся в Москву после затяжного отпуска. Несколько месяцев артист наслаждался теплым климатом Таиланда. Сразу по приезде в столицу он решил обновить имидж, но визит к стилисту обернулся настоящей катастрофой.

Гоген отправился в один из московских салонов для осветления волос. Как сообщает издание «СтарХит», процедура прошла, мягко сказать, неудачно. Прямо во время окрашивания волосы артиста начали выпадать вместе с фольгой. Вместо модного цвета шоумен получил серьезные химические ожоги кожи головы. Солнцев показал эти пугающие кадры журналистам портала.

На голове 45-летнего шоумена были видны многочисленные раны, рубцы и болезненные волдыри. Былую «львиную гриву» пришлось полностью сбрить из-за критических повреждений. Гоген переживает, что из-за этого ему предстоит долгое и дорогостоящее лечение у трихолога.