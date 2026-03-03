Анна Семенович заступилась за певицу Славу — ранее на концерте исполнительницы в Пензе произошел скандал. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как сообщает издание, во время первого концерта гастрольного тура «Слава. 25 лет на сцене» одна из зрительниц выбежала к сцене, а остальные посетители начали недовольно кричать — они заподозрили певицу в использовании фонограммы. После этого Слава остановила музыку и предложила вернуть деньги недовольным. Кроме того, Славу также обвинили в странном поведении на сцене. Сама певица заявила, что больна, а ее состояние объясняется действием лекарств.

Певицу поддержала Семенович — она заявила, что находится в дружеских отношениях со Славой, а ее слова про болезнь являются правдой. Она также назвала подругу «труженницей, которая дарит людям надежду».

«Как мерзко себя повели женщины, которые были пьяные, которые просто вываливались на сцену, махали бумагой перед лицом у артистов, непотребно себя вели. Я хочу сказать, что, Настя, я с тобой, моя любимая, знаю, какая ты труженица, как ты больная, с отитом, но выходишь на сцену, потому что люди купили билеты и пришли на тебя смотреть, потому что они хотят в свой выходной день зарядиться твоей энергией, позитивом, потому что ты людям даришь веру, надежду и любовь, ты даришь свою энергию и творчество, ты очень сильная», — заявила Семенович.

