Тимати потерял миллионы рублей

42-летний рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) столкнулся с серьезными финансовыми проблемами в своем ресторанном бизнесе. Сеть кулинарий «Еда тут», совладельцем которой он является, второй год подряд генерирует убытки, а недавно проиграла суд на сумму около 8 миллионов рублей, передает kp.ru.

По данным сервиса Rusprofile, Юнусову принадлежит 25% долей компании ООО «Виттория», на которую зарегистрирован бренд. Основная доля (75%) находится у его бизнес-партнера. Финансовые показатели 2024 года оказались отрицательными: при выручке в 91 млн рублей убыток составил 9 млн. А по итогам 2025 года выручка и вовсе обнулилась, принеся компании еще 641 тысячу рублей убытка.

Однако главный удар ждал бизнесмена в суде. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск к ООО «Виттория» о взыскании почти 8 млн рублей. Как выяснило издание, претензии возникли из-за срыва договоров аренды трех помещений в центре Москвы (на Арбате, Большой Сухаревской и Сретенке). Договоры были подписаны в октябре 2023 года, однако компания рэпера ни разу не внесла арендную плату.

Истец требовал 4,14 млн рублей долга, более 3,8 млн неустойки и оплату госпошлины. В суде представители «Виттории» настаивали, что помещения фактически не использовались, а акты приема-передачи не были должным образом оформлены. Суд эти доводы отклонил, указав, что документы подписаны и юридически действительны, а условие об оплате не было привязано к фактическому использованию квадратных метров.

На этом череда неудач не заканчивается. Источники сообщают, что рэпер принял решение окончательно закрыть сеть «Еда тут». Магазины не работали на протяжении всего 2025 года. Причиной называют нежелание партнеров повышать цены на фоне растущих издержек, что сделало бизнес-модель нежизнеспособной. Изначально проект позиционировался как точки с недорогой готовой едой в формате «у дома», но окупить затраты так и не удалось.