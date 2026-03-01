Озвучен гонорар Меладзе за концерт 8 марта

Валерий Меладзе анонсировал концерт на 8 Марта. Мероприятие запланировано в Вильнюсе. Меладзе хочет заработать более 8 миллионов рублей. Цены на билеты составляют от 69 до 109 евро (6,2–9,8 тысяч рублей).

Однако на сегодняшний день продана едва ли половина билетов.

Как пишет издание «Абзац», выступление певца может и не состояться – прибалтийские власти не стремятся видеть у себя российских артистов. Так, недавно въезд в Литву призвали запретить поддерживающему рэперу Гио Пике.

Предыдущий концерт Меладзе в Вильнюсе также хотели отменить. Но тогда местным активистам не удалось этого сделать.

Ранее стало известно, что Валерию Меладзе запретили выступать в Киргизии. Сообщалось, что ради выступлений в странах Средней Азии в честь 60-летия певца его команде пришлось писать гарантийные письма. В число государств вошли Казахстан, Узбекистан и Киргизия. С первыми двумя решить вопрос удалось, однако Киргизия отказала. Несмотря на слова о глубоком уважении и любви к народу страны, а также обещание провести концерт без политических эксцессов, Меладзе отправили в черный список.