Shaman облизал Байкал ради матери

Shaman (Ярослав Дронов) во время визита на озеро Байкал записал видео, на котором облизывает лёд. Ролик быстро разлетелся по соцсетям и вызвал волну критики: часть пользователей посчитала поступок неуважительным по отношению к «священному месту».

Сам артист объяснил, что сделал это по просьбе матери. По его словам, Людмила давно мечтает увидеть Байкал, но пока ей не удалось туда приехать. Поэтому она попросила сына «передать привет» озеру — своеобразным поцелуем льда.

После шквала комментариев женщина публично поддержала сына.

«Он молодец, что не только поцеловал, но и решил водичку попробовать на вкус! А сколько людей это делали до него? И сосульки лизали, и снег ели — и ничего», — заявила Людмила.

Ранее певица Вика Цыганова посетила Байкал и повторила «трюк» певца Shaman. Она тоже облизала лёд, но такого хайпа, как Дронов не получила. Правда, был и забавный момент. Лёд Байкала приклеился к её языку.

Читайте также: Яна Поплавская одобрила ролик певца Shaman, где он лижет лёд Байкала