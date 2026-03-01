Shaman о личном: «Для общества сериал окончен»

Shaman (Ярослав Дронов) в эфире программы «Судьба человека» («Россия») дал интервью Борису Корчевникову. Певец рассказал о самом личном - об отношениях с супругой (жена артиста - глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина).

Так, Ярослав объяснил, что во время поездки в Донецкую Народную республику пришло решение именно в Донецке зарегистрировать брак с любимой женщиной. Без нарядов и пышных торжеств. Об этом пишет «Комсомольская Правда».

«Мы это сделали. Кольца? Обычные стандартные обручальные кольца из белого золота, в любом магазине они продаются. Девушка, которая нас регистрировала была взволнована, она так одухотворенно говорила… Затем мы с Катей поехали по заранее запланированным делам — в лицей, повезли подарки детям, посидели, пообщались с ними. А оттуда — домой в Москву», - рассказал исполнитель.

Свадьбу играть пара не планирует. Предполагается скромная встреча самых близких. И Ярослав, и Катерина любят тишину.

«Мы не играли и не планируем играть широкую свадьбу, планируем пригласить самый близкий круг людей. В какое-нибудь закрытое место. Без фотокамер. Терпеть не могу, когда кто-то повышает голос или разговаривает на раздражительных тонах. Мы с Екатериной за все время не то, чтобы не поругались, голос даже не повысили ни разу друг на друга. У нас абсолютный покой. У нас драйва хватает на нашей работе. Дома — релакс, тихо. Мы расписались и живем тихо-мирно. Для общества сериал окончен», резюмировал Дронов.

Ранее Дронов опубликовал видео с Байкала. На кадрах артист с улыбкой лизнул лед с поверхности озера и отметил, что ему «вкусно».