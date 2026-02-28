Кушанашвили сравнил Дронова, облизавшего лед, с Дибровым

Ярослав Дронов, известный публике как Shaman, недавно опубликовал неоднозначный видеоролик. На видео он облизал лед на Байкале.

Очень многие были удивлены столь странным способом привлечения внимания. В том числе и Отар Кушанашвили.

«Все ситуации, в которые он влипает, от того, что он безмозглый. Может быть, он замечательный парень. Ведь нам показывают, как с ним дружит Григорий Лепс, там же кричат в зале женщины какие-то помешанные 90+, с ним живет Мизулина. Этот парень получает какую-то порцию любви. Эти порции большие. И они внушают ему, что он настоящий артист», — отметил журналист в авторском YouTube-шоу «КАКОВО?!».

Позже было заявлено, что это всего лишь всего лишь пиарход перед выходом новой песни. Кушанашвили считает, что объясниться певца заставили влиятельные люди. Но и объяснение вышло не особенно удачным, пишет СтарХит.

«Чем больше ты объясняешься, что ты лизал и сосал, тем больше ты себя загоняешь. Демонстрация любви к родине через лизание и сосание. Ну кому это придет в голову?» — сказал Отар.

Кушанашвили напомнил о скандале, связанном с Дмитрием Дибровым. Летом прошлого года телеведущий выходил из машины с таинственной незнакомкой, причем у ведущего была расстегнута ширинка.

«Shaman надо уволить всех пиарщиков. И лучше это сделать сразу. Понятно, что он выступил как Дибров. И вот за ним примкнул Shaman. Звезда, конечно, помельче, пожиже», — резюмировал Отар.

Ранее Дронов раскрыл, почему убирает микрофон в штаны. Артист вспомнил, что держал его под мышкой и зажимал между колен и это всегда приводило к плачевным результатам. Но когда Дронов убирал микрофон в штаны, то освобождал руки и мог аплодировать.